Наш адрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, 18

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Режим работы:
пн-пт 9:00 - 18:00
сб-вс выходной

+7 (927) 289-36-95

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Последние новости
FIAC с ременной передачей 18.05.2020

Особенности компрессоров с ременной передачей

Пескоструйная обработка 14.05.2020

Применение компрессоров FIAC для пескоструйных работ

Выбор пневмоинструмента 11.05.2020

Как выбрать пневмоинструмент — советы и рекомендации

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Промышленная автоматизация
и поставки систем электропневмоавтоматики

Возможности

Проектирование АСУ ТП
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Сборка шкафов автоматики
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Разработка систем визуализации
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Автоматизация на платформе Sysmac Studio
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Техническое зрение
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Робототехника
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Наши преимущества

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Вы получаете продукцию в кратчайшие сроки. Мы работаем напрямую с производителями.

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Консультация и поддержка

Мы с радостью проконсультируем вас по всем вопросам, которые у вас возникнут, и окажем техническую поддержку.

Большой опыт работы

Наша компания работает на рынке уже более 5 лет. Мы знаем своё дело и не подведём вас.

Наш адрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, 18

Карта проезда
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+7 (927) 289-36-95
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Email: info@tsa.su

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